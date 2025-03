Ilgiornaleditalia.it - Riposa in pace, Pietro Genuardi, che aspettavi di guarire per denunciare che i vaccini ti avevano fregato: non ce l'hai fatta e allora provvedo io, da amico in embrione che ti aspettava nella battaglia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Non una vaga "patologia del sangue" ma una leucemia fulminante. "Appena ne esco anche io denuncerò, perché sono sicurissimo che a causarmela è stata la leggerezza di questiCovid". Intimi no, diciamo quasi amici conche dopo essersi risentito per un mio pezzo in cui lo