Laprimapagina.it - Riorganizzazione del Comune di Perugia. Ferdinandi: verso un modello più trasversale, dinamico ed efficiente

La Giunta Comunale di, su proposta della sindaca Vittoria, ha approvato oggi il piano definitivo didella struttura amministrativa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’ente e rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza. Il nuovo piano entrerà in vigore il 7 aprile 2025 e prevede una revisione della configurazione delle strutture organizzative e dei relativi compiti, con l’introduzione di nuove posizioni di responsabilità per ottimizzare la gestione dei servizi.Il piano, che si articola in un nuovo “Schema Generale di Organizzazione”, definisce cinque principali Aree tematiche. L’Area Affari Generali comprenderà la Segreteria degli organi istituzionali, comunicazione e partecipazione, progetti europei, relazioni internazionali e turismo.