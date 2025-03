Ilgiorno.it - Rinascita Campo dei Fiori. Parte il progetto “Sostegno”: castanili e ricerca didattica

Innovazione forestale dei boschi deldei, avvio di azioni sperimentali die produzione agricola nelle aree residue tra abitati e boschi e di filiere sostenibili per la, creazione di un hub di lavoro con la formazione di nuovi operatori: sono questi gli obiettivi di “”, il nuovopromosso da Asfo Valli delle Sorgenti che si è aggiudicato grazie al bando “Ruralis” di Fondazione Cariplo 320mila euro e che è stato presentato nei giorni scorsi a Luvinate. "Siamo davvero lieti di questo traguardo – ha detto il sindaco Alessandro Boriani, presidente di Asfo Valli delle Sorgenti - Oltre agli interventi di innovazione forestale già realizzati ed in programma nei prossimi mesi, ora introduciamo nuovi orizzonti di lavoro, con il recupero e la valorizzazione delle aree di margine tra montagna ed abitato, per nuove ipotesi di produzione locale in ottica discientifica e in ambito sociale".