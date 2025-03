Ilgiorno.it - Rinasce l’ex Cantoni: il primo inquilino del Vgp Park è un’azienda del settore automobilistico

Legnano, 14 marzo 2025 – Prende vita il nuovo hub dedicato alla logistica che, nella mappa della città, ha occupato il posto delCotonificiodi via Jucker, demolito qualche mese fa: il gruppo Vgp Nv, proprietario, gestore e sviluppatore europeo di immobili logistici e semi-industriali, ha consegnato i primi spazi all’interno del VgpLegnano, questa la denominazione dell’hub legnanese, a Melchioni Car System. L’area locata a Melchioni Car System, realtà di riferimento nel, copre circa settemila metri quadrati e offre soluzioni efficienti per le esigenze logistiche e produttive dell’azienda: iltenant del VgpLegnano èitaliana specializzata nell’illuminazione e nei retrovisori per ile ha scelto di avere una sede in questo contesto per ampliare la capacità operativa e ottimizzare la gestione.