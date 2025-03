Quotidiano.net - Rimini e Riccione: "Come Cannes. Per le serie tv"

La terra di Fellini diventa la capitale della grande fiction italiana e internazionale. Tra anteprime, proiezioni speciali, incontri con attori, registi e produttori e tanto altro ancora. Dall’esperienza del Roma Fiction Fest (durata una decina di anni), si riparte dacon la prima edizione dell’Italian Globals Festival. Un progetto a cui il ministero della Cultura lavorava da alcuni mesi, per ridare centralità alletelevisive portando in Riviera – per una settimana, a giugno – il meglio delle produzioni italiane e straniere. A svelare il “format“ e alcune anticipazioni del festival, che si terrà dal 21 al 28 giugno, ci hanno pensato ieri la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e il direttore della manifestazione, il critico cinematografico Marco Spagnoli, insieme a Chiara Sbarigia, presidente di Apa (l’associazione dei produttori audiviosivi), al presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e agli amministratori delle due città romagnole.