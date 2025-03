Modenatoday.it - Rimane senza benzina in Tangenziale, poi fugge nei campi per evitare il controllo

Leggi su Modenatoday.it

Aveva lasciato la propria auto ferma, a luci spente, in pienaCarducci, non solo priva di assicurazione e revisione ma anche di carburante, e si era allontanato per rimediare un po' di. Una volta ritornato con due bottiglie di combustibile, però, l’uomo ha trovato gli agenti.