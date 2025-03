Ilgiorno.it - Riflettori accesi a La Stella. Parte la macchina del Palio. Via alle corse di addestramento

Leggi su Ilgiorno.it

Il rombo degli zoccoli è pronto a riecheggiare sulla pista di via Novara. Domenica 16 marzo, la stagione dellea pelo si apre con un banco di prova infuocato, dove l’adrenalina si mescolerà alla tensione dell’attesa. Cinque batterie, nove fantini, venti cavalli: numeri che accendono la passione delle Contrade e danno il via al lungo cammino verso il. A dirigere la mossa ci penserà il legnanese Gennaro Milone, garante di unanza all’altezza della tradizione. Occhi puntati su Francesco Caria, chiamato agli straordinari con ben quattro presenze in pista, seguito da Giuseppe Zedde e dal legnanese Filippo Belloni, impegnati in tre batterie. Tutte le Contrade si presentano con cavalli da valutare, testando nuove soluzioni in ottica futura. Solo Legnarello rinuncia alla prova, forte dei successi recenti e sicuro delle proprie scelte.