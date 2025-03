Brindisireport.it - Rifiuti: Avr rischia sanzioni per 252mila euro. "A breve il subentro di Teknoservice"

BRINDISI -per oltre circa 87milasono già state inflitte. Altre multe per un importo pari a 165mila, sono in itinere. I dati sono stati forniti dall’assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci, durante la seduta di oggi (venerdì 14 marzo) del consiglio.