Liberoquotidiano.it - Rieti, confermata la medaglia d'oro a don Chiaretti. FdI, Trancassini: "Grande orgoglio"

Il Quirinale, su proposta del Viminale ha conferito lad'oro al merito civile a don Concezioparroco di Leonessa () fucilato dai nazisti il 7 aprile 1944. "Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per il conferimento". Lo dichiara in una nota il deputato Paolodi Fratelli d'Italia. "E' una bellissima notizia che riempie diogni appartenente alla comunità di Leonessa - prosegue - e dell'intero reatino perche' il riconoscimento va a un uomo che per tutti noi, a distanza di tanti anni, rappresenta una figura simbolica e un luminoso esempio di fede, generosita' e coraggio. Quando ho raccontato a Piantedosi l'eccidio del 7 aprile 1944 a Leonessa, le vicissitudini di done del nostro territorio durante la seconda guerra mondiale ho subito potuto apprezzare l'interesse e la partecipazione da parte del ministro che infatti ha attivato la procedura di conferimento".