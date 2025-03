Avellinotoday.it - Ricordo di Rita Sciscio: un'anima gentile che rimarrà per sempre nei nostri cuori

A un mese dalla prematura scomparsa di, desidero ricordarla come persona a me cara e come attivista del Movimento 5 Stelle. Per capire che persona è stata, basta dire che ci ha lasciati proprio nel giorno dell’amore, lasciando dietro di sé una scia luminosa che continuerà a brillare.