Richiesta al Comune | Abolire i circhi in città

Fondamenta, Alleanza Verdi Sinistra contro il circo. "L‘arrivo del circo Paolo Orfei a Cesena ripropone il tema dello sfruttamento degli animali a fini ludici e di intrattenimento – affermano –. Tigri, leoni, giraffe ed elefanti sono costretti a viaggiare per migliaia di chilometri lontani dai loro habitat, a vivere dentro gabbie anguste, e a esibirsi in spettacoli del tutto innaturali. Molti paesi europei hanno già bandito questo tipo di manifestazioni, e anche a Cesena, nonostante l’assenza di adeguate normative nazionali, esiste una chiara volontà in questa direzione: quasi dieci anni fa, il consiglio comunale aveva approvato una mozione per impedire l’attendamento dicon animali su suolo pubblico". Il Circo Paolo Orfei si esibirà da sabato all’Ippodromo di Cesena, spazio gestito in concessione comunale da Hippogroup.