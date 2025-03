Ricerca la natura ha effetti analgesici | così riduce i segnali sensoriali del dolore

Leggi su Ildenaro.it

Immergersi, anche solo virtualmente, nellapuò ridurre il: lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da un team dell’Università di Vienna e dell’Università di Exeter, offre una base promettente per nuovi tipi di trattamenti non farmacologici del. Utilizzando la risonanza magnetica, itori hanno monitorato l’attività cerebrale di 49 partecipanti in Austria, sottoposti a stimoli dolorosi attraverso una serie di piccole scosse elettriche. Guardando video di un paesaggio o dellarispetto ad una città o ad un ufficio al chiuso, i partecipanti non solo hanno riferito di provare menoma le scansioni hanno mostrato che anche le risposte cerebrali specifiche associate all’elaborazione delcambiavano. Lo studio ha utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare le reti cerebrali legate all’elaborazione del