Movieplayer.it - Riccardo Scamarcio polemico a Hot Ones Italia: "Tutti hanno vinto un David, perchè io ancora no?"

Attore internazionale, produttore e sceneggiatore,è ospite della prossima puntata di "Hot", il programma condotto da Alessandro Cattelan, in esclusiva su RaiPlay da venerdì 14 marzo. Nuovo ospite di Hot. Attore di fama internazionale, produttore e sceneggiatore,sarà protagonsita della puntata rilasciata oggi, venerdì 14 marzo, su RaiPlay. Adattamentono del format americano, in HotAlessandro Cattelan e i suoi ospiti mangiano alette di pollo condite con salse via via più piccanti. Mano a mano che l' "hot" delle salse aumenta, cadono anche ritrosia e diffidenza da parte dell'intervistato, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.e il: "Lodato a, perché a me no?"si è raccontato da un punto di vista personale .