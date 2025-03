Lopinionista.it - Riccardo Marchi, cuore d’artista

BOLOGNA –nasce a Bologna nel 1995. Fin da bambino sviluppa un grande interesse e una conseguente passione per il canto e l’arte scenica, iniziando gli studi. Si avvicina anche al teatro gestendo per cinque anni (2017-2022), con la Compagnia teatrale di cui fa parte, un piccolo spazio in provincia di Bologna.studia canto jazz indirizzo popular music al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con Rossana Casale e Susanna Parigi. Diversi sono i progetti musicali all’attivo: Les Parapluies (2015), dedicato alla canzone francese; Rumores do Brasil (2021), omaggia la musica popular brasileira (MPB); Riky Swing Band (2024), pensato per le sale da ballo boogie. Due EP (Une Semaine avec Les Parapluies, 2017; Con una rosa, 2021) e un album (Caffè della Piazza, 2021) all’attivo in formato CD e su tutte le piattaforme digitali.