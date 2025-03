Ilrestodelcarlino.it - Ricatti, minacce e intimidazioni: “Il grande amore diventato incubo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 14 marzo 2025 – Prima l’incontro con quell’uomo che sembra essere il suo principe azzurro, poi il matrimonio, la convivenza e quell’che diventa sempre più ‘tossico’ fino a trasformarsi nel suo peggiore. Unche si è concluso con il rinvio a giudizio del compagno, della sua ex moglie e del padre dell’uomo, che finiranno ora sotto processo per una lunga serie di abusi. E’ la storia d’, dolore e rinascita di Valentina, una 39enne di Sant’Elpidio a Mare che, assistita dall’avvocato Luciana Tosoni, è finalmente tornata a vedere la luce dal tunnel in cui era finita. “Tutto è iniziato nel 2019 – racconta Valentina - quando ho incontrato lui: è stato un colpo di fulmine. Dal giorno del nostro incontro, siamo stati inseparabili. Io vivevo nelle Marche, lui a Sanremo, ma la distanza non sembrava un ostacolo.