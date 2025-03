Ribaltone Milan Allegri-Ibrahimovic | è già rottura

Leggi su Sportface.it

Serie A, nuovi aggiornamenti dao sponda rossonera: arriva la notizia su Massimiliano.L’altalenante stagione delha fatto scivolare i rossoneri al nono posto in classifica. Sebbene mister Conceicao sia stato in grado di incidere con la vittoria inaspettata della Supercoppa Italiana, battendo Juventus prima ed Inter poi in rimonta, l’allenatore portoghese non sembrerebbe essere il favorito in panchina per la prossima stagione.L’ex Porto, infatti, in Serie A, non è mai riuscito a dare una sterzata positiva per inseguire una posizione Champions e proprio nella massima competizione europea il suoè uscito ai playoff contro il Feyenoord ed ancor prima ha mancato l’accesso diretto agli ottavi di finale perdendo clamorosamente contro la Dinamo Zagabria. Pertanto, la società ha deciso di puntare su un altro profilo, non ancora chiaro.