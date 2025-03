Thesocialpost.it - Riarmo Ue, Conte infuriato con Formigli a Piazzapulita: “Basta con questo gioco, non attribuirmi frasi che non ho pronunciato”

Leggi su Thesocialpost.it

Tensione asu La7, dove il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha criticato aspramente il piano ReArm Eu da 800 miliardi di euro. L’ex presidente del Consiglio si è detto in totale disaccordo con Romano Prodi, che lo considera un primo passo verso una difesa comune dell’Unione Europea.Leggi anche: Prodi vuole l’esercito europeo, la risposta di Marco Rizzo: “Fatelo giocare a soldatini in una Rsa”Critiche al piano dieuropeoSecondo, il piano dinon farebbe altro che aumentare l’asimmetria militare all’interno dell’UE, avvantaggiando Francia e Germania rispetto a paesi come l’Italia. “Inmomento non c’è un progetto europeo comune di difesa”, ha affermato, aggiungendo che l’iniziativa allontanerebbe l’Unione da una maggiore integrazione politica ed economica.