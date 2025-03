Ilfattoquotidiano.it - Riarmo europeo, Orsini a La7: “Ue è spacciata e politicamente fallita, senza deterrenza nucleare non potrà mai affrontare la Russia”

“Ilper 800 miliardi è un’idea completamente sbagliata: l’Unione europea si vuole riarmare perché intende prepararsi a una guerra vittoriosa con la. Ma non può raggiungere l’obiettivo che persegue”. Sono le parole pronunciate da Alessandro, professore associato di sociologia del terrorismo alla Luiss, in una intervista rilasciata a Piazzapulita (La7) circa il ReArm Eu, il piano dida 800 miliardi lanciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.spiega perché il fine della Ue è fallimentare: “Una guerra con lapotrebbe essere soltanto una guerra di lungo periodo per esaurimento delle risorse, una guerra d’attrito come quella in Ucraina, perché la Ue non hanei confronti della. Ma una guerra di lungo periodo richiederebbe tantissimo petrolio, tantissimo gas e altre risorse di cui l’Unione Europea è priva”.