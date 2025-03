Lanazione.it - Rfi: “Linee sospese e servizi ferroviari ridotti sabato 15 marzo”. Ecco dove

Firenze, 142025 – A seguito dei danni subiti dall’infrastrutturaa per il maltempo che sta interessando in queste ore la Toscana, Rif fa sapere che rimarranno chiuse anche per la giornata di domani,15, leFirenze-Borgo S. Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve e la Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza. “In considerazione dell’allerta meteo emessa, leFirenze–Arezzo, Firenze–Pistoia, Firenze–Pisa–Livorno e Lucca-Pisa subiranno una riduzione dei. Essendo difficoltosa anche la viabilità stradale a causa dei danni subiti – si legge nella nota – non sarà possibile prevederesostitutivi con bus”. “Inoltre, a seconda dell’evolversi della situazione meteo, potrebbero verificarsi riprogrammazioni anche per altreregionali. I tecnici di Retea Italiana – prosegue il testo – stanno eseguendo in queste ore una approfondita verifica dei danni per l'organizzazione dei necessari interventi di ripristino, la cui durata è tuttora in fase di valutazione”.