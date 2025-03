Iltempo.it - Revocata l'immunità all'eurodeputato polacco. Ora anche Salis trema

Il Parlamento Ue revoca l'alAdam Bielan. E adessoIlariainizia are. Per capire cosa è accaduta bisogna ripercorrere brevemente la vicenda del collega dell'eurodeputata di Avs, che ha idee politiche opposte alle sue e milita nel gruppo di Ecr, mentre la paladina delle occupazioni è iscritta a The Left. Bielan durante una trasmissione radiofonica fece riferimento allo scandalo che circondava il Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo. L'denunciò le attività della società FiveRand, guidata da Przemys?awWipler e Micha? Krzymowski, cruciali, a sua detta, per comprendere la crisi del centro nazionale. Per queste sue affermazioni è stato denunciato per diffamazione. E un tribunale del suo Paese lo vuole processare. La richiesta di revoca della suacosì come quella diche riguarda invece i fatti avvenuti in Ungheria nel febbraio di due anni fa- è stata sottoposta alla commissione affari giuridici (Juri) dell'Europarlamento.