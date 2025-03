Ilrestodelcarlino.it - Resta l’allerta rossa a Bologna, estesa anche in Romagna

, 14 marzo 2025 - Ancora maltempo in Emilia: dopo l'allertadiramata per la giornata di oggi, la pioggia battente e il rischio per l'innalzamento dei fiumi continueranno a preoccupare.valida per oggi nelle province di, Ferrara e Ravenna è stata, dalle 12 di oggi a tutta la. Dopo due giorni di allarme, per domenica è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.allaIl bollettino di Arpaemeteo del 15 marzo Le zone colpite dal maltempo sabato 15 marzo Il maltempo del 14 marzo Le previsioni di sabato 15 marzo Che tempo farà domenica 16 marzo Le previsioni meteoallaE’ stata diramata da Arpae e Protezione civile un’allerta, valida dalle 12 di oggi 14 marzo fino alla mezzanotte, per piene dei fiumi nelle province di, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di, Ravenna.