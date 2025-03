Anteprima24.it - Resta bloccato in casa dopo una caduta: momenti di paura per un uomo

Tempo di lettura: < 1 minutoEra solo inquando una bruttalo ha lasciato immobile, senza possibilità di rialzarsi.di apprensione a Cautano, in via Porta degli Zingari, dove unè rimastonella sua abitazioneuna. Non riuscendo a muoversi, ha contattato un amico, che ha immediatamente allertato i carabinieri.L’allarme è scattato immediatamente: i militari sono stati i primi a essere avvisati, seguiti dall’intervento dei vigili urbani e di un consigliere comunale, che hanno richiesto l’arrivo di un’ambulanza e dei vigili del fuoco. I soccorritori, entrati nell’abitazione, hanno trovato l’seduto a terra, cosciente ma con forti dolori alle gambe e alle costole.le prime cure sul posto, è stato trasportato al Fatebenefratelli di Benevento per accertamenti.