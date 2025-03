Romadailynews.it - Regno Unito: comunita’ imprenditoriale, Cina promuove stabilita’ catene approvvigionamento globali

Lae’ fondamentale per far progredire la produttivita’ globale e garantire ladelledi, ha dichiarato mercoledi’ labritannica in occasione del roadshow londinese per la terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE). Il sindaco di Londra Alastair King ha dichiarato che la fiera e’ diventata una “piattaforma importante perre la, l’apertura e lo sviluppo sostenibile delledi”. King ha invitato un maggior numero di imprese britanniche a partecipare all’evento per ampliare la propria rete, scoprire nuove opportunita’ di cooperazione, e costruire insieme un sistema didipiu’ stabile, fluido e reciprocamente vantaggioso.