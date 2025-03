Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, è quasi fatta. Basketreggio chiamato al riscatto

Impegni esterni per le reggiane di DR1, che alle 21 aprono il programma della seconda giornata della Poule Salvezza. La Pallacanestro(6), che nel proprio girone guarda tutte le rivali dall’alto, gioca in terra bolognese contro il Veni Basket San Pietro in Casale (4), secondo della classe, e aggiudicandosi la contesa farebbe un deciso passo avanti verso il mantenimento della categoria. Viaggia alla volta di Rimini, invece, il(2),a riscattarsi dopo il netto stop interno con Riccione: per Lasagni e compagni l’appuntamento è contro il Tiberius (2), formazione con cui i cittadini dividono l’ultima piazza del loro raggruppamento, che si presenta alla sfida odierna con 5 stop di fila alle spalle. Nelle fila locali il pericolo numero 1 è l’esperto Gamberini, lungo da 15,5 punti ad allacciata di scarpe, che ingaggerà un duello sotto le plance con Infante.