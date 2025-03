Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Sampdoria: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in grossa difficoltà e con gli stessi punti.vssi giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 16 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono reduci dalla brutta sconfitta di Cosenza che li pone appena un punto sopra la zona playout. La squadra di Viali sta faticando parecchio ad ottenere il bottino pieno che manca da sette giornate, per cui è obbligatorio ritornare a farlo perchè la classifica è preoccupante.Discorso simile per i blucerchiati reduci da tre pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime cinque. La squadra di Semplici è così sprofondata nei bassifondi e da ora in poi saranno tutte finali pur di strappare qualche punto.