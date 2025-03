Lanazione.it - Referendum sulla sanità. In Valdarno raccolte più di 1.000 firme

Arezzo, 14 marzo 2025 – In tempi rapidissimi, i promotori delconsultivorevisione delle tre mega-ASL hanno raggiunto il primo obiettivo fondamentale: raccogliere le 3.441necessarie per presentare ufficialmente il quesito referendario al Consiglio regionale. Oltre alle, verrà consegnata anche una relazione sanitaria dettagliata a supporto della richiesta di. Ora spetta al Collegio di Garanzia esprimersi sull'ammissibilità del quesito. Il conteggio ufficiale delleè avvenuto nella Sala Expo del Consiglio regionale a Firenze, certificando così il raggiungimento del primo traguardo. Un segnale forte è arrivato dal. "La mobilitazione ha coinvolto tutta la regione, ma ilaretino e fiorentino ha risposto in maniera straordinaria - hanno detto i promotori - In meno di venti giorni, grazie ai gazebo nei mercati e nei luoghi di ritrovo pubblici, siamo riusciti a raccogliere oltre 1.