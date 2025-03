Lanazione.it - Referendum sulla revisione delle Asl. Oltre 3mila firme, primo traguardo

Raggiunto ilobiettivo per la richiesta dimega-Asl. 3441 leraccolte, 1000quali arrivate dal Valdarno. Plaudono i promotori dell’iniziativa, che hanno ricordato come la decisione sull’ammissibilità spetterà al Collegio di Garanzia. Il conteggioè stato effettuato a Firenze nella Sala Expo del Consiglio regionale, che ha sancito il raggiungimento del. "Siamo veramente soddisfatti del riscontro avuto in così poco tempo - hanno affermato i protagonisti della mobilitazione, tra cui il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai - La sanità è un tema particolarmente sentito nella nostra vallata in cui i cittadini hanno risposto massicciamente per chiedere un forte cambiamento, presentandosi spontaneamente per firmare. Abbiamo accolto famiglie, anziani, giovani che hanno evidenziato enormi criticità vissute ogni giorno per una sanità regionale che in 10 anni è drammaticamente peggiorata con l’aumentoliste di attesa, ospedali e servizi depotenziati, pronto soccorso in tilt per carenza di personale e mancanza di posti letto.