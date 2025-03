Quifinanza.it - Referendum al voto l’8 e il 9 giugno anche per fuori sede, cittadinanza e Jobs Act ai seggi

Leggi su Quifinanza.it

I prossimi 8 e 92025, milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il nuovoabrogativo. Cinque i quesiti su cui esprimersi: si va dal lavoro, con modifiche alAct e ai contratti a termine, fino alla proposta per dimezzare i tempi di attesa per ottenere laitaliana. Potranno votaregli studenti e i lavoratori, senza doversi spostare per tornare nella propria città.Le date sono ufficiali: sabato 8 e domenica 9, dalle ore 7 alle 23 il sabato e dalle 7 alle 15 la domenica. In contemporanea si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni comunali in molte città. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Si vota l’8 e 9: gli orariL’appuntamento per iè per sabato 8 e domenica 92025. Isaranno aperti per due giornate, in contemporanea con i ballottaggi delle elezioni comunali, ma con regole un po’ diverse.