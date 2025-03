Lettera43.it - Red Sebastian, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per il Belgio

«Quando avevo sei anni ho scoperto Whitney Houston nel film Bodyguard. Da allora, ho iniziato a cantare». A parlare è Red, al secolo Seppe Harreman, artista che rappresenterà ilSong Contestdi Basilea. Se a qualcuno leggendone il nome è venuto in mente il film La Sirenetta, non è un caso: è infatti un voluto omaggio al simpatico amico di Ariel del classico Disney. Nato e cresciuto a Ostenda, vive a Gand e sul palco o nel backstage elvetico spera di poter incontrare Celine Dion, che si vocifera possa esibirsi come ospite. «Canterò in semifinale il giorno del mio 26esimo compleanno», ha detto a Vrt. «Sarebbe il regalo più bello». Alla St. Jakobshalle, il 13 maggio porterà il brano Strobe Lights, con cui ha vinto l’Eurosong.La carriera di Rede l’iscrizione al talent a 13 anniRed Sebastin in uno scatto sui social (Instagram).