Recupero lento per Papameno bollettini

19.44 La situazione clinica del Papa è stabile ma il, anche in considerazione dell'età, è. Il prossimo bollettino medico verrà diramato presumibilmente domani sera, ma d'ora in poi isaranno meno frequenti. Lo affermano fonti vaticane. Papa Francesco si sottopone tutti i giorni alla fisioterapia sia motoria che respiratoria. Nei prossimi giorni non mancheranno aggiornamenti serali sulle condizioni del Pontefice, né si possono escluderequalora la situazione lo richiedesse.