Recupero e riuso delle risorse idriche, la strategia di Roma Capitale

(ITALPRESS) – Le strategie di adattamento climatico e la gestione sostenibiledial centro di "Acque: la priorità del", un momento di confronto in Campidoglio tra istituzioni, aziende e mondo della ricerca, con l'obiettivo di costruire una visione condivisa per un futuro più sostenibile. Attraverso un videomessaggio il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l'importanza di un approccio strutturato e lungimirante per affrontare le sfide imposte dai cambiamenti climatici. All'iniziativa – organizzata da Edoardo Zanchini, direttore dell'Ufficio Clima di– ha preso parte tra gli altri Marco Casini, segretario generale dell'Autorità di Bacino.