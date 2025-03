Record of Ragnarok | annunciata la terza stagione

Leggi su Nerdpool.it

Quando si parla di battaglie anime,ofnon ha eguali. Incentrato su una battaglia tra gli dei e l’umanità, l’adattamento anime ha trascorso due stagioni concentrandosi sui più forti rappresentanti dell’umanità che affrontano le divinità più potenti che regnano sopra i cieli. Con un annuncio sorprendente, è stataunadell’anime, con un primo sguardo a ciò che accadrà quando l’umanità e gli dèi si scontreranno.Nelle prime due stagioni, disponibili in streaming su Netflix,ofha portato in scena divinità come Zeus, Thor, Shiva, Poseidone, Loki e altri ancora. Dal lato umano dell’equazione, i rappresentanti dell’umanità vanno dal primo uomo Adamo, al serial killer Jack Lo Squartatore, a Buddha e Lu Bu, solo per citarne alcuni. In vista dell’arrivo della, l’anime picchiaduro ha già presentato il leggendario umano Qin Shi Huang e il signore degli inferi, Ade.