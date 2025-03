Linkiesta.it - Reato di cena non consegnata, e altre meraviglie della giustizia italiana

Leggi su Linkiesta.it

È il 6 agosto del 2014, la mia casella di posta dice che sono le nove meno un quarto di sera, e i casi sono due: o mi annoio, o devo consegnare qualcosa che non mi va di scrivere. In entrambi i casi, oggi andrei su Twitter (o come si chiama ora) a insultare qualcuno. Invece apro la posta e scrivo a un ristorante di sushi che due mesi prima mi ha lasciata digiuna.«Gentile (almeno spero sia gentile: qualche qualità, per compensare cialtroneria e disonestà, dovrà pur averla) signor Carlo, sono quasi due mesi – dal 14 giugno, sera in cui mi avete tenuta al telefono per un’ora e mezza giurando che era in arrivo la mia consegna, consegna incidentalmente destinata a un indirizzo che si trova a cinque minuti a piedi dal vostro negozio – che aspetto che mi rimborsiate i 54 euro e 90 che, con un grado minimo di civiltà e sapienza commerciale, avreste dovuto stornare la sera stessa profondendovi comunque in scuse.