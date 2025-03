Dilei.it - Re Carlo, nuove confessioni sorprendenti di Meghan Markle

Leggi su Dilei.it

Refa finta di niente e prosegue con la sua vita tra impegni formali e incontri di famiglia, senza commentare pubblicamente quello che accade Oltreoceano con Harry e soprattutto. In questi giorni non si fa che parlare di lei per la serie di Netflix, per i suoi prodotti bio apparentemente innocui per la Famiglia Reale. Anche se adesso ha annunciatonel suo nuovo podcast.fa tremare ReRenon si cura dei successi di, “persona non gradita”, come l’ha definita qualche anno fa. A lei si dà la colpa di aver allontanato Harry dalla famiglia e dalla Monarchia e sempre lei viene giudicata responsabile del fatto che il Sovrano non ha praticamente mai avuto contatto coi nipoti, Archie e Lilibet.Senon ha intenzione di rimettere piede in Inghilterra,a suo volta non ci tiene a incontrare la nuora.