Amica.it - Re Carlo compra la casa dei vicini di Camilla per 3 milioni di sterline

Leggi su Amica.it

La privacy, si sa, non ha prezzo, soprattutto per i reali britannici, notoriamente molto riservati quando si tratta della loro vita privata. E così red’Inghilterra ha deciso di investire 3di– oltre 3e mezzo di euro – per acquistare la proprietà deididella reginanel Wiltshire, idilliaca contea in cui la regina possiede una dimora.Il buen ritiro della reginaminacciatoRaymill House è il buen retiro di, la proprietà in cui si è rifugiata nei suoi momenti più bui e da cui si è rifiutata di separarsi dopo avere sposato. A poche decine di metri dalla magione, però, sorge Old Mill, una proprietà che, secondo indiscrezioni dei media britannici, potrebbe essere trasformata in una location per matrimoni e in unavacanze per affitti brevi.