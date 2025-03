Sport.quotidiano.net - Ravenna È già aria di derby: esauriti i biglietti

Il day after ha un sapore gradevolissimo. Teramo ha portato fortuna un’altra volta. Dopo la promozione in B del 2007, il capoluogo abruzzese è stato testimone della vittoria della Coppa Italia di serie D contro il Guidonia. Un trofeo che, nella bacheca del calcio cittadino, va a far coppia con lo scudetto di IV serie del ’57. L’urlo di gioia al rigore decisivo di Guida, e la festa sul campo coi tifosi sugli spalti, sono stati il preludio ad un’altra festa. Spontanea e partecipata. Al ritorno del pullman in città, i tifosi che non avevano potuto raggiungere Teramo in un giorno feriale, ma anche quelli che avevano assistito di persona alla sfida dello stadio ‘Bonolis’ ed erano già arrivati, hanno accolto la squadra in piazza Sighinolfi, nei pressi dello stadio Benelli. Cori, bandiere, sciarpe, fumogeni e vessilli giallorossi levati al cielo, hanno illuminato la nottete.