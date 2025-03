Ilnapolista.it - Raspadori, con il gol all’andata contro il Venezia salvò il Napoli e chiuse alla possibile cessione

La Gazzetta dello Sport ricorda lo sliding doors di Jack. Proprio a fine anno, quando si è disputata la gara di andatail, l’attaccante aveva le valigie pronte per una destinazione lontano da, eppure il gol provvidenzialei veneti ha in qualche modo cambiato la situazione.entrò al 70? sostituendo Anguissa sullo 0-0 e segnò il gol vittoria.“le cose succedono, senza che sene abbia percezione: Kvara ha salutato, Conte ha indurito la mascella sorridendo(«e che dite, avrebbero dovuto portarci via anche lui?») e il Raspa è uscito dal mercato ed è finito in una insospettabile dimensione”.Dopo Jack è diventato l’attaccante che facevamo finta di non avere,“Per trovargli un posto e fronteggiare l’emergenza, Conte ha preso il 4-3-3 e per assenza di esterni l’ha depositato in archivio: avendo, per lui una seconda punta o una mezzala, gli ha accorciato il campo, l’ha orientato verso l’area di rigore e gli ha chiesto di esaltare se stesso e a modo suo, segnando.