Rapporto ‘Nevediversa’ di Legambiente | questi numeri mi fanno sentire meno solo

Giovedì 13 marzo, a Milano, è stato presentato ilannuale “Nevediversa” di. Più che i commenti e le indignazioni – ai quali siamo costantemente sottoposti – sono i puriraccolti in questa indagine che inducono a riflettere.che mi fanoin questo clima generale dove ognione è affrontata attraverso indottrinamenti ideologici e schieramenti di parte. Eccoli, e poi ognuno si faccia la propria idea.Nella Penisola sono 265 le strutture legate agli sci non più funzionanti, un dato raddoppiato rispetto al 2020 quando ne erano state censite 132. Piemonte (76), Lombardia (33), Abruzzo (31) e Veneto (30). Le piccole stazioni chiudono per mancanza di neve e perché schiacciate dalla concorrenza dei grandi comprensori, che si prendono le fette di mercato più consistenti degli sciatori stranieri.