Ranking UEFA nerazzurri al top | solo una squadra migliore dell’Inter

Cosa ottieni in Champions con 8 vittorie su 10 partite disputate ed una sola sconfitta? Esatto, la possibilità di andarti a giocare il quarto di finale con il Bayern Monaco, con l’aggiunta dell’etichetta di “8 squadri migliori d’Europa”. Ma le soddisfazioni non si fermano qui, anzi, aumentano notevolmente con il nuovo aggiornamento del. Unche sorride particolarmente ai, soprattutto quello relativo alla sola stagione in corso.Le attuali posizioniQuanto algenerale, Simone Inzaghi e i suoi uomini si trovano al momento al sesto posto, ai piedi della top five che vede nell’ordine: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Paris Saint Germain. Società che per conquistare questo piazzamento si sono avvalse, anche ma non, di possibilità economiche totalmente al di fuori del raggio nerazzurro.