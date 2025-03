Inter-news.it - Ranking UEFA, Inter continua a scalare posizioni! La classifica

L’, dopo il successo per 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, scala nuovenelper club. Di seguito laaggiornata.IN CRESCITA – L’supera per la seconda volta su 2 il Feyenoord nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, portandosi al sesto posto nel. L’aggiornamento del, reso noto dallacome di consueto il venerdì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. L’, momentaneamente sesta incon 107.250, si trova a soli 0,250 punti dal PSG quinto. Tale dato testimonia, come se ce ne fosse ulteriormente bisogno, lo status acquisito della squadra meneghina dall’avvento di Simone Inzaghi sulla propria panchina.