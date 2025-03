Fanpage.it - Ranieri e Hummels danno una lezione di sport: niente scuse dopo l’espulsione dubbia, solo onestà

Il difensore si scusa, il tecnico non attacca l'arbitro per l'espulsione avvenuta nel primo tempo di Athletic-Roma. "Sono deluso da me stesso", "Rosso netto. è stato sfortunato anche se certe cose da uno come lui non te lo aspetti".