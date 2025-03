Rai Serenight | Simona Molinari Raphael Gualazzi e altri ospiti con Serena Autieri

Leggi su Ildenaro.it

Musica, intrattenimento e conversazioni d’autore in un’atmosfera calda e raffinata: sabato 15 marzo all’1.00 su Rai 1, quarta puntata di “”, il nuovo programma condotto da. Glidella serata sono, raffinata interprete del jazz-pop italiano,pianista e cantautore che sa coniugare magistralmente jazz, blues e pop, Valerio Piccolo artista poliedrico che ha saputo unire musica e letteratura, in un percorso originale e suggestivo e Jago scultore visionario e innovatore. Andrea Bocelli, il tenore italiano molto amato dal pubblico, interverrà in collegamento. Ad arricchire il cast fisso ci sarà Gigi Marzullo, che con il suo inconfondibile stile interverrà in alcuni momenti della serata, e Biagio Musella, giovane attore, nel ruolo di barman e “grillo parlante”.