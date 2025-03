Anteprima24.it - Rai: Caserta protagonista di “Linea Verde Italia”

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 15 marzo alle 12.30 su Rai 1, “”, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, farà tappa aed esplorerà anche la sua provincia. Si partirà dal Borgo divecchia, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, per poi andare a visitare il Real Sito di San Leucio, con la sua vocazione tessile, nel quale sono state realizzate le sete tutt’oggi presenti nei palazzi più importanti del mondo. Insieme ai Carabinieri della Forestale di Castel Volturno, Elisa andrà a conoscere il Ffas (simulatore per la prevenzione degli incendi), un centro di eccellenza nel quale si svolgono gli addestramenti a operatori provenienti da tutto il mondo.