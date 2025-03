Ferraratoday.it - Ragazzo morto in una stanza d'albergo: aperto un fascicolo. Chi è la vittima

Valentino Valdesi. Si chiamava così il 26enne di Loro Ciuffenna (Arezzo), deceduto mercoledì 12 nell’hotel Best Western Palace Inn di via Eridano, in cui alloggiava. Come riportato da ArezzoNotizie, Valdesi era arrivato da qualche settimana a Ferrara per lavorare in un cantiere edile all'interno.