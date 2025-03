Liberoquotidiano.it - "Ragazza bionda dai capelli a caschetto". Garlasco, spunta un'altra pista inedita che stravolge ogni certezza

E se il killer di Chiara Poggi non fosse uno solo? Se, con lui, all'omicidio della 26enne - avvenuto ail 13 agosto 2007 - avesse partecipato un'persona? La clamorosa riapertura delle indagini di uno trai casi più controversi e discussi della cronaca nera italiana, ora, riporta a galla quesiti e interrogativi che nel corso degli ultimi 18 anni non hanno mai trovato risposte certe. Ma forse non sono nemmeno stati ascoltati con attenzione per una vicenda travolta e condizionata, fin da subito, dall'arresto, dal processo, dalle sentenze a giravolta e dalla condanna a 16 annidi Alberto Stasi, il fidanzato della vittima. La superperizia a firma dei genetisti Ugo Ricci e Lutz Roewer, presentata dalla difesa, accolta e condivisa dalla Procura di Pavia, adesso però può cambiare davvero la storia di questo omicidio.