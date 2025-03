Lanazione.it - Raffica di furti al Cep: "Quattro colpi in casa mia"

Leggi su Lanazione.it

al Cep nei primi piani delle vie Raffaello Sanzio, via Veneziano e via Brunelleschi. In un caso, si tratterebbe del quarto colpo nel giro di poco tempo, come ha spiegato il proprietario di. "È la quarta volta che ricevo visite". I ladri hanno agito di pomeriggio e di sera sia con i proprietari assenti che con i padroni presenti. E infatti in un episodio la banda è stata messa in fuga proprio dalle voci delle persone che si trovavano in. I ladri sono così scappati prima di essere sorpresi. In altri, però, i proprietari erano fuori quando sono avvenuti i. È stata una persona che risiede nelle vicinanze a lanciare l’allarme. "Ero alla finestra e ho visto nel buio delle luci di lampade, come quelle che si mettono alla testa per orientarsi meglio in luoghi poco illuminati.