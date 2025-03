Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Venezia-Napoli snodo importante per il Napoli, Marianucci ottimo giocatore ed ItalNapoli…

Miceli, Prandelli, Oristanio, De Maggio, D’Urbano, Ventura, Selvaggi, Improta, Foschi, Tosto, Paci, e Satin sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parale dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Salvatore Miceli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it:“Per chi farò il tifo domenica? Domanda difficile. ho il cuore diviso a metà. Aho giocato tanti anni ma da uomo del sud oltre che exazzurro tengo molto al. Anche perchè ho ancora vivo nella mente e nel cuore il ricordo di quella stagione in cui conquistammo la promozione in serie A con Novellino. Al di la della partita di domenica spero ilpossa rivincere il campionato, lo merita la città ed il suo allenatore che per me è uno dei migliori al mondo.