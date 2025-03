Tpi.it - Quattro (4) metà: tutto quello che c’è da sapere sul film

(4): trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda(4)italiano del 2021 diretto da Alessio Maria Federici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLuca e Sara invitano a casa loro due amici, uno dei quali è un sostenitore della teoria romantica dell’anima gemella. Per smentirla, i due raccontano agli ospiti la storia diloro amici e di come abbiano provato a combinarli tra loro: Chiara è un’anestesista passionale, Giulia è una ricercatrice, Dario è un avvocato donnaiolo, mentre Matteo è collaboratore di una casa editrice. Giulia e Dario al loro primo appuntamento vanno dritti al punto, consumando immediatamente il rapporto per poi separarsi la sera stessa, salvo poi capire, in un momento successivo, di non aver mai smesso di pensarsi da quella notte e di essersi innamorati.