Teleclubitalia.it - Quarto, in fiamme appartamento in via Crocillo: passante salva anziano

Leggi su Teleclubitalia.it

Una palazzina, per motivi che non sono ancora chiari, è andata a fuoco al primo piano di via, a. All’interno c’era unsignore visibilmente agitato sulla veranda dell’. Dalla strada un uomo a bordo della sua vettura si è reso conto di quanto accadeva e, senza pensare a sé, si è fiondato .L'articolo, inin viaTeleclubitalia.