Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 14 marzo

, lesul nuovo servizio su Chiara Poggi14, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con la clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco, uccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni per omicidio in via definitiva, l’ex fidanzato della giovane Alberto Stasi.Adesso, dopo 18 anni, il colpo di scena: torna nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e all’epoca già oggetto di indaginiDopo uno studio effettuato da due genetisti, che avrebbero trovato tracce di DNA del 37enne sulle unghie della vittima, Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di omicidio in concorso.